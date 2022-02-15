Şampiyon hentbolcular yarı finale yükseldi
Bingöl Genç İnönü Hentbol takımı sporcuları Türkiye yarı final müsabakalarında Bingöl'ü temsil edecek.
Bingöl merkez ve ilçelerinde yapılan 2021-2022 okul sporları faaliyetleri kapsamında hentbol alanında Genç İnönü hentbol takımı grubunu çeyrek final müsabakalarında birincilikle tamamlayarak Türkiye yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 9-12 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye yarı final hentbol müsabakalarında Genç İnönü hentbol takımı Bingöl’ü de temsil edecek.
Konu ile ilgili Bingöl Hentbol il temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Amacımız Genç ilçesinde hentbol kültürü oluşturup ilerleyen yıllarda ikinci ligde hentbol takımı oluşturmaktır.
Bu anlamda gençlerimizle beraber hedefimize ulaşmak için çaba göstermekteyiz. Bu zorlu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen Kaymakamımız Yusuf Kaptanoğluna, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Remzi Dinlere, Belediye Başkanımız Mehmet Zeki Dirik'e, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Dağ'a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" denildi.
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