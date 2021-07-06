şampiyon Beşiktaş yeni sezona başladı
Geçtiğimiz sezonu şampiyon kapatan Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana, yeni transfer Salih Uçan da katıldı.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana, yeni transfer Salih Uçan da katıldı.
Geçen sezonu farklı ekiplerde kiralık olarak tamamlayan Güven Yalçın ve Kartal Kayra Yılmaz, takımla çalıştı. Atiba Hutchinson ise çalışmasını salonda yaptı.
Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, çeşitli kondisyon koşuları gerçekleştirdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.yeniakit
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