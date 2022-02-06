Sakarya maçı öncesi Vanspor'a covid şoku!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü futbolcuları Barış Gök, Hamza Küçükköylü ve Aydın Bağ koronavirüse yakalandı. Vanspor’dan yapılan açıklamada, “Futbolcularımız, Barış Gök, Hamza Küçükköylü ve Aydın Bağ’ın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Oktay Aydın Sarı kart cezalısı, Sedat Komi, Taha Gür, Fatih Somuncu’nun sakatlıkları devam ediyor” denildi.