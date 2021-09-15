Rıdvan Dilmen'den Önemli Açıklama ! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Kiminle 3 yıllık anlaşmaya yapıldı.

Dilmen Sosyal medyada yaptığı açıklamada Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor" dedi.

SPOR 15.09.2021, 17:43 15.09.2021, 18:03
Rıdvan Dilmen'den Önemli Açıklama ! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Kiminle 3 yıllık anlaşmaya yapıldı.

    Rıdvan Dilmen A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün Stefan Kuntz olduğunu açıkladı. Dilmen paylaşımında, "TFF, A Milli Takım'da Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olmuştu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kısa süre önce TFF'yle görüşmek için İstanbul'a gelen Alman hoca Stefan Kuntz'la anlaşma sağlandığını açıkladı.

 Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "TFF, Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor" ifadelerini kullandı. Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.

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