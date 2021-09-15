Rıdvan Dilmen'den Önemli Açıklama ! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Kiminle 3 yıllık anlaşmaya yapıldı.
Dilmen Sosyal medyada yaptığı açıklamada Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor" dedi.
Rıdvan Dilmen A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün Stefan Kuntz olduğunu açıkladı. Dilmen paylaşımında, "TFF, A Milli Takım'da Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olmuştu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kısa süre önce TFF'yle görüşmek için İstanbul'a gelen Alman hoca Stefan Kuntz'la anlaşma sağlandığını açıkladı.
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