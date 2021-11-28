Milli takımın kadrosunda kimler var? 2022 Dünya Kupası’na Avrupa kıtasından 13 takım katılacak. Avrupa Elemeleri Gruplarını lider tamamlayan 10 takım doğrudan 2022 Katar biletini aldı. Play-offlarda ise Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Play-offlar sonuna turnuvaya katılacak 3 takım daha belli olacak.

Portekiz Milli Takımı kadrosu Portekiz Milli Takımı kadrosunda kimler var?

Türkiye ile Portekiz 24 Mart 2022’de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım 29 Mart 2022’de İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak. İşte, Portekiz Milli Takımı kadrosu:

Rui Patrício Roma

Diogo Costa Porto

Jose Sa Wolverhampton Wanderers

Ruben Dias Manchester City

José Fonte Lille

Nuno Mendes PSG

João Cancelo Manchester City

Nélson SemedoWolverhampton Wanderers

Diogo Dalot Manchester United

Rúben Neves Wolverhampton Wanderers

João Palhinha Sporting CP

Danilo Pereira PSG

William Carvalho Real Betis

Renato Sanches Lille

João MoutinhoWolverhampton Wanderers

Bruno Fernandes Manchester United

Bernardo Silva Manchester City

Diogo Jota Liverpool

Rafael Leão Milan

Gonçalo Guedes Valencia

João Félix Atlético Madrid

Cristiano Ronaldo Manchester United

André Silva Leipzig