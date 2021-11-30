Petkimspor - Anadolu Efes Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

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PETKİMSPOR - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Petkimspor - Anadolu Efes basketbol maçı 30 Kasım 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İzmir'de, Enka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.