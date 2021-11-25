Taraftarlarının büyük heyecanla beklediği maç ne zaman yapılacak hangi gün hangi tarihler arasında maçlar var hangi kanallarda ücretsiz maç yayınlanacaktır? Hangi takımlar arasında maç yapılacaktır? Maçlar hangi kanallarda şifresiz yayınlanacak? Hafta sonu yoğun geçen maç maratonuda takip ediliyor hafta sonu hangi takımlar arasında maç olacağıda merak konusu olmuştur.

Olympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 25 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Pire'da, Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Olympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.