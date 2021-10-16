Taraftarların heyecanla takip ettiği maç günleri saatleri hangi takımla hangi takım maç yapacak sorularına cevap için araştırma yapılıyor. Peki milano ve anadolu efesin yapmış olduğu zorlu maçın sonucu ne oldu? Ayrıntılar haberimizde..

Olimpia Milano 75 - 71 Anadolu Efes EuroLeague maç sonucu

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında Olimpia Milano'ya konuk oldu.

Lige kötü bir başlangıç yapan Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes sahaya galibiyet için çıktı. Fakat Anadolu Efes'in galibiyet hasreti, Olimpia Milano karşısında da devam etti.

Maç, Olimpia Milano'nun 75 - üstünlüğüyle sona erdi.

EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes, ilk 3 maçını kazanmayı başaran Olimpia Milano'ya 75-71'lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 4. yenilgisini aldı.

İLK ÇEYREK SONUCU: Olimpia Milano 16-21 Anadolu Efes

İLK YARI SONUCU: Olimpia Milano 42-36 Anadolu Efes

3. ÇEYREK SONUCU: Olimpia Milano 63-49 Anadolu Efes

MAÇ SONUCU: Olimpia Milano 75-71 Anadolu Efes

kaynak:bölge gündem