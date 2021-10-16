Olimpia Milano 75 - 71 Anadolu Efes EuroLeague maç sonucu?
Taraftarların heyecanla takip ettiği maç günleri saatleri hangi takımla hangi takım maç yapacak sorularına cevap için araştırma yapılıyor. Peki milano ve anadolu efesin yapmış olduğu zorlu maçın sonucu ne oldu? Ayrıntılar haberimizde..
Taraftarların heyecanla takip ettiği maç günleri saatleri hangi takımla hangi takım maç yapacak sorularına cevap için araştırma yapılıyor. Peki milano ve anadolu efesin yapmış olduğu zorlu maçın sonucu ne oldu? Ayrıntılar haberimizde..
Olimpia Milano 75 - 71 Anadolu Efes EuroLeague maç sonucu
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında Olimpia Milano'ya konuk oldu.
Lige kötü bir başlangıç yapan Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes sahaya galibiyet için çıktı. Fakat Anadolu Efes'in galibiyet hasreti, Olimpia Milano karşısında da devam etti.
EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes, ilk 3 maçını kazanmayı başaran Olimpia Milano'ya 75-71'lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 4. yenilgisini aldı.
İLK ÇEYREK SONUCU: Olimpia Milano 16-21 Anadolu Efes
İLK YARI SONUCU: Olimpia Milano 42-36 Anadolu Efes
3. ÇEYREK SONUCU: Olimpia Milano 63-49 Anadolu Efes
MAÇ SONUCU: Olimpia Milano 75-71 Anadolu Efes
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