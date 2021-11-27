Niğde belediyespor-Bayburt göl spor Maçı canlı izle! 2.lig maçları

Taraftarlarının merakla beklediği heyecanlı maç geliyor. Büyük maça sayılı günler kala heyecan dorukta zorlu geçeceği beklenen maç hangi gün saat kaçta hangi kanalda ayrıntılara haberimizde sizler için yer verdik..

Maç Ne Zaman?

27 kasım cumartesi

saat:

13:00

https://beinsports.com.tr/