Milli Takımdan Çıkarılan 2 İsim Kim? Milli Takımdan Çıkarılan 2 Futbolcu Kim?

Milli takımımızdan 2 isim çıkarıldı bu iki isim kim tekrar milli takıma katılabilecekler mi futbol severlerin akıllarında soru işaretleri oluştu. Peki Milli Spordan çıkarılan futbolcular kimler isimleri neler?

Milli Takımda iki isim kadrodan çıkarıldı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile oynanan maçta sakatlanan Kenan Karaman ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün akşam İstanbul'da Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncusu Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı. Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman da kadrodan çıkarılarak kamptan ayrıldı.

3 isim forma bekliyor!

Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Norveç maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı. 3 oyuncu teknik heyetin görev vermesi durumunda Letonya deplasmanında takımdaki yerlerini alacaklar.

kaynak:türkgün