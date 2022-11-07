Milli sporcu Şevketoğlu, oğlu ve gençlerin sporcu olması için gayret gösteriyor

Yıllar önce bilek güreşiyle tanışan Şevketoğlu, göstermiş olduğu gayretle milli sporcu olduktan sonra aralarında kendi oğlunun da olduğu birçok gencin bilek güreşiyle tanışarak milli sporcu olmasını sağladı. Erciş’te gençleri yetiştiren Şevketoğlu, amacının daha fazla genci sporla tanıştırmak ve gençlerin başarı sağlamasına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonu il temsilcisi de olan İzzet Şevketoğlu, “Bilek güreşinde milli sporcuyum. 2013 yılında bilek güreşiyle tanıştığımda, Türkiye’de 2.'lik aldım. Polonya’da yapılan dünya şampiyonasında 6’ncı oldum. Bulgaristan’da yapılan Avrupa şampiyonasına katıldım ve şu an 3 spor salonunun sahipleri ve hocaları kapılarını bize açtılar. Çok güzel bir çalışma içerisindeyiz. Allah’ın izniyle bir kaç yıl içinde Erciş'ten dünya şampiyonları çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Milli sporcu olduğu için oğlunun da kendisini örnek aldığını belirten Şevketoğlu, “Oğlum bu yıl Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 2.'si olduktan sonra Antalya’da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda çok şükür hem Erciş'in adını hem de Türkiye'nin adını dünyada duyurdu. Dünya 3.'sü oldu. Kendisini bu konuda da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Saltuk Buğrahan Şevketoğlu da, bu sporla küçük yaşlarda babası sayesinde tanıştığını belirterek, “Babam milli sporcuydu, bana da verdiği destekle bende milli sporcu oldum. Erciş'i, ülke ve dünya çapında temsil ettim. Bu sene ilk defa katıldığım bilek güreşi şampiyonasında Türkiye 2’ncisi oldum. Okullar arasında bölge ve il şampiyonu oldum. Babamın destekleri ve çalıştırmasıyla dünya 3.'sü oldum ve ülkemizin bayrağını o kürsüde dalgalandırdım” diye konuştu.İHA