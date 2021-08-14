banner135

Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı

Fransa’nın PSG kulübünün yeni transferi Lionel Messi’nin eski takımı Barcelona ile vedalaşma toplantısında gözyaşlarını sildiği peçete 10 bin dolardan satışa çıkarıldı.

SPOR 14.08.2021, 00:14
Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in bir sakini, Messi’nin Barcelona’daki son basın toplantısında gözyaşlarını sildiği peçetenin ‘orijinalini’ 10 bin dolara satışa çıkarmaya karar verdi. İnternet kullanıcısı, peçete üzerinde “Lionel’in genetik materyalin” olduğunu iddia ediyor.

Barcelona, geçtiğimiz hafta, Messi'nin sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde, 'finansal ve yapısal engeller' nedeniyle 'beklenen sonuca' varılamadığı açıklamıştı.

Kariyerinin 16 yılını Barcelona’da geçiren 34 yaşındaki yıldız Messi bu hafta Fransa’nın PSG kulübüyle 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. SPUTNIK

#lionel messi
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ağustos 2021
İmsak 03:35
Güneş 05:09
Öğle 12:17
İkindi 16:05
Akşam 19:15
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 1 3
2. Adana Demirspor 0 0
3. Alanyaspor 0 0
4. Altay 0 0
5. Antalyaspor 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Sivasspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
19. Malatyaspor 0 0
20. Rizespor 1 0
Takımlar O P
1. Eyüpspor 1 3
2. Adanaspor 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Ankara Keçiörengücü 0 0
5. Ankaragücü 0 0
6. Erzurumspor 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Denizlispor 0 0
12. Kocaelispor 0 0
13. Manisa FK 0 0
14. Menemenspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
19. Gençlerbirliği 1 0
Takımlar O P
1. M. United 1 3
2. Chelsea 1 3
3. Everton 1 3
4. Brentford 1 3
5. Watford 1 3
6. Brighton 1 3
7. Leicester City 1 3
8. Liverpool 0 0
9. Man City 0 0
10. Newcastle 0 0
11. Norwich City 0 0
12. Tottenham 0 0
13. West Ham 0 0
14. Aston Villa 1 0
15. Burnley 1 0
16. Wolverhampton 1 0
17. Southampton 1 0
18. Arsenal 1 0
19. Crystal Palace 1 0
20. Leeds United 1 0