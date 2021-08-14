Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı
Fransa’nın PSG kulübünün yeni transferi Lionel Messi’nin eski takımı Barcelona ile vedalaşma toplantısında gözyaşlarını sildiği peçete 10 bin dolardan satışa çıkarıldı.
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in bir sakini, Messi’nin Barcelona’daki son basın toplantısında gözyaşlarını sildiği peçetenin ‘orijinalini’ 10 bin dolara satışa çıkarmaya karar verdi. İnternet kullanıcısı, peçete üzerinde “Lionel’in genetik materyalin” olduğunu iddia ediyor.
Kariyerinin 16 yılını Barcelona’da geçiren 34 yaşındaki yıldız Messi bu hafta Fransa’nın PSG kulübüyle 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. SPUTNIK
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