Mehmet Kasapoğlu'ndan KYK faizleri açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

SPOR 13.07.2022, 13:50
Mehmet Kasapoğlu'ndan KYK faizleri açıklaması

Devlet tarafından öğrencilere verilen KYK öğrenim kredisi, son dönemlerde tartışma konusu oldu.

Öğrenim dönemi boyunca aylık olarak verilen ücretin, faizli geri ödemesi öğrenciler tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Mezun olduktan sonra KYK borcu ile karşı karşıya kalan öğrenciler, yükün altından nasıl kalkacaklarını düşünürken, açıklamalar da art arda geldi.

Gündemi tutan 'KYK faizleri silinecek mi' sorusuna, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu cevap verdi.

Gençlerin mağdur edilmeyeceğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri aktardı;

"Bu bir faiz uygulaması değil"
"351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt içi Üretici fiyat endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle. Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Hizmet anlayışımızda gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. Yurt içi Üretici fiyat endeksi ile alakalı konuları detaylıca çalıştık.

Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır Kabine toplantısının ardından cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak."

Ensonhaber

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