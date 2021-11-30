Kros Ligi 1. Kademe Bölge Yarışları Van’da yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı kapsamında 81 ildeki sporcuların 8 bölge merkezinde yarışacağı U14, U16 ve U18 yaş altı Bölgesel İl İlçe Karmaları Kros Ligi 1. Kademe Bölge Yarışmaları Van’da yapıldı.

SPOR 30.11.2021, 11:19
Kros Ligi 1. Kademe Bölge Yarışları Van’da yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce ev sahipliği yapılan yarışmalara Mardin, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Şırnak, Van, Hakkâri, Siirt, Elazığ ve Bingöl illerinden 305’i erkek toplamda 360 sporcu katıldı. Bölgesel İl İlçe Karmaları Kros Ligi 1. Kademe Bölge Yarışmaları İpekyolu ilçesindeki Kale Atatürk Kültür Parkında bulunan atletizm parkurunda sporcuların kıyasıya mücadeleleri ile yapıldı.

Yarışmada Van’ı temsil eden atletizm sporcularından 1500 metrede Viyan Adar, 2000 metrede Ayhan Kaya birincilik madalyasının sahibi olurken, kadınlar 2000 metrede Edibe Yağız birinci, Deniz Sömer üçüncü, erkeklerde 3000 metrede Ali Tunç birinci olurken 3000 metre kadınlar kategorisinde ise Gülcan Duman ikincilik madalyasının sahibi oldu.

Van’a ferdi olarak farklı kategorilerde 4 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük madalyası, takım kategorisinde ise 2000 metrede kızlar kategorisinde 1 takım birinciliği, 1500 metrede kızlar kategorisinde 1 takım ikinciliği, 1500 metrede kızlar kategorisinde 1 takım üçüncülüğü, 2000 metrede erkekler kategorisinde 1 takım ikinciliği ve 4000 metrede erkekler kategorisinde de 1 takım ikinciliği kupası kazandırıldı.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları da 1500 metrede kızlar ve 3000 metrede erkekler kategorisinde 2 takım birinciliği ve 2000 metrede erkekler kategorisinde de 1 takım ikinciliği kupasının sahibi oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir, Van Atletizm İl Temsilcisi Enver Acar, Atletizm Federasyonu bölge sorumluları, hakem ve antrenörler tarafından verildi.

Ödül töreni sonrasında bölge müsabakalarına yaptıkları ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Atletizm Van İl Temsilcisi Enver Acar, "Antrenör, hakem ve sporcu kardeşlerimizi Van'da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyi bir organizasyon oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye geneli yapılan bu projenin amacı, atletizmi sevdirmek ve müsabık sporcular yetiştirmektir. Umarız il dışından gelen kardeşlerimiz de memnun kalmışlardır. Bu tür organizasyonların Van'a verilmesi de bizim işimize daha iyi sarılmamızı sağlıyor. Bu yarışlarda büyük emeği olan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen tüm hakem ve antrenör arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Van'da derece elde eden ve 30 Aralık 2021 tarihinde Adana'da yapılacak olan Atletizm Geliştirme Projesi Türkiye Şampiyonası final yarışlarına katılacak sporcularımıza da şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise Van’da yapılan ve 10 ilden toplamda 360 sporcunun kıyasıya mücadele sergileyerek farklı başarılara imza attıklarını söyledi. Keyifli bir yarış sürecini geride bıraktıklarını ifade eden İnanç; “İlimizde yapılan Bölgesel İl İlçe Karmaları Kros Ligi 1. Kademe Bölge Yarışmaları sonucunda il müdürlüğümüz atletizm takımı sporcuları ferdi olarak birbirinden iyi dereceler elde ederek ilimize ferdi sıralamada 4 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük madalyası kazandırırken, takım sıralamasında ise ilimize 1 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük kupası elde ettiler. Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzün sporcuları da gösterdikleri üstün başarıları ile yarışlara damga vurdular. Tüm sporcularımızı, antrenör ve kulüp yöneticilerimizi bu başarılarından dolayı tebrik ediyor ve 30 Aralık 2021 tarihinde Adana’da yapılacak olan Türkiye Atletizm Şampiyonasında kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.İHA

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