Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var? Spor gündemini yakından takip eden spor severler için maç haberlerini her gün sizler için yayınlıyoruz. 24 eylül cuma bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?Altay - Beşiktaş maçı ne zaman başlıyor? Altay - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Altay - Beşiktaş maçı saat kaçta başlıyor? Altay - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?Kocaelispor - Tuzlaspor maçı ne zaman başlıyor?Kocaelispor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Kocaelispor - Tuzlaspor maçı saat kaçta başlıyor? Kocaelispor - Tuzlaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Tüm dünyada yoğun bir ilgi gören futbol maçları Avrupa eleme ve süper lig maçlarına başladı. Bugün yapılacak maçların sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Süper Lig 3 büyüklerin puan kayıpları yaşadığı haftalar ile geride kaldı. Galatasaray aldığı şok malubiyetlerle Süper Lig'de 11. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk haftaları olması nedeniyle Galatasaray puan kayıplarını telafi etmeye odaklanmış durumda. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Süper Lig'e iyi başlayamadı. Fenerbahçe 5 maç oynadı ve 10 puan alarak 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş zirvede yer almasına rağmen Adana Demirspor ile beklenmedik bir şekilde 3-0'dan 3-3 berabere kalması siyah beyazlılarda morali bozdu. Trabzonspor ise yoluna emin adımlarla devam ediyor.

24 Eylül Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:15

Royal Pari - Nacional Potosi

Bolivya Premier Ligi

01:00

CSA - Botafogo SP

Brezilya Serie B

02:00

San Martin - Cesar Vallejo

Peru Primera-Apertura

02:30

Wilstermann - Independiente Petroleros

Bolivya Premier Ligi

03:30

Penarol - Atletico PR

Copa Sudamericana Yarı Final

S Sport Plus, S Sport

05:00

Pachuca - Necaxa

Meksika Premier Ligi - Clausura

13:00

Shimizu S Pulse - Vissel Kobe

Japonya J.League

14:45

Albirex Niigata - Tampines

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

14:45

Young Lions - Tanjong Pagar

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

17:45

Bani Yas - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

17:45

Khorfakkan - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

18:00

Saburtalo Tiflis - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00

Telavi - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00

Torpedo Kutaisi - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00

Pohronie - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00

FK Panevezys - Dainava Alytus

Litvanya A Lyga

19:00

Gornik Leczna - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

19:10

St.Polten - Amstetten

Avusturya 1. Ligi

19:30

Heidenheim - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 2

19:30

Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3

19:30

Aus Lustenau - FC Juniors

Avusturya 1. Ligi

19:30

BW Linz - Horn

Avusturya 1. Ligi

19:30

Kapfenberg Bulls - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

19:30

Liefering - Dornbirn

Avusturya 1. Ligi

20:00

Altay - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Dinamo Tiflis - Samtredia

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Dinamo Batum - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Kocaelispor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Al Sharjah - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

20:00

Emirates Club - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

20:00

Orgryte - Eskilstuna United

İsveç Superettan

20:00

Helsingor - Hobro

Danimarka 1. Ligi

20:00

Koge - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

20:00

Rapid Bükreş - Voluntari

Romanya Liga 1

20:00

Gomel - Brest

Belarus Vysshaya Liga

21:00

Real Sociedad B - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

21:00

Sporting Lisbon - Maritimo

Portekiz Liga NOS

S Sport 2S Sport Plus

21:00

Almere - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

21:00

ADO Den Haag - Roda

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Eindhoven - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Excelsior - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

21:00

FC Emmen - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

21:00

De Graafschap - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Oss - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

21:00

SC Telstar - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

21:00

VVV Venlo - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Lierse - Waasland Beveren

Belçika 1. B Ligi

21:30

Greuther Fürth - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 2

21:30

Jagiellonia - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

21:45

Club Brugge - Leuven

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3

21:45

Bohemians 1905 - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

21:45

Derry City - Longford

İrlanda Premier Ligi

21:45

Dundalk - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

21:45

St. Patricks - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

21:45

Waterford - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

21:45

Arbroath - Kilmarnock

İskoçya Championship

22:00

Almeria - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

WBA - QPR

İngiltere Championship

Bein Sports 3

22:00

JDA Dijon - Valenciennes

Fransa Ligue 2

22:00

Nancy - Amiens

Fransa Ligue 2

22:00

Nimes - Le Havre

Fransa Ligue 2

22:00

Niort - Paris FC

Fransa Ligue 2

22:00

Pau - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

22:00

Quevilly Rouen - Guingamp

Fransa Ligue 2

22:00

Rodez - Grenoble

Fransa Ligue 2

22:00

Sochaux - Auxerre

Fransa Ligue 2

23:15

Gil Vicente - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport 2, S Sport Plus