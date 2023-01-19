Kocaelispor-Kırşehir Belediyesi, maçı ne zaman, saat kaçta? canlı yayın verilecek mi?

Mehmet Salih Giyci - WanHaber

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, 21.Haftada Kırşehir Belediyesi ile karşılaşacak.

20.Haftada 1928 Bucaspor’un puan kaybetmesi ile birlikte, deplasmanda Kırklarelispor’la berabere kalarak büyük bir avantajı kaçıran Kocaelispor, 21.Haftada Kırşehir Belediyesi, karşısında hata yapmak istemiyor.

20 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kocaelispor, 42 puanla 2.sırada yer alıyor.

Son hafta Ankara Demirspor’u yenerek düşme hattından bir adım da olsa uzaklaşan Kırşehir Belediyespor, 21.Hafta mücadelesinde Kocaelispor’u yenerek büyük bir sürprize imza atmak istiyor. Son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kırşehir Belediyespor, 21 puanla 13.sırada yer alıyor.

İki takım tarihinde ikinci kez karşılaşırken, ilk maçı Kocaelispor deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Bu alanda Kırşehir Belediyesi, rövanşı almak istiyor.

STAT: Kocaeli Stadyumu

TARİH: 22.01.2023, 14:00

Kocaelispor’un Muhtemel 11’i

Mehmet Cinpir, Necmican Cebeci, Canberk Özdemir, Sinan Akgöl, Burak Albayrak, Eray Karataş, Furkan Güneş, Enes İlkin, Emre Yeşilyurt, Semih, Üstün, Murat Yılmaz

Kırşehir Belediyesi’nin Muhtemel 11’i

Burak Yaşar, Sırat Yeşilördek, Faruk Öcal, İsmet Benli, Doğucan Diker, Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz, Hakan Erçelik, Ahmet Sun, Ahmet Üner, Haşim Çoban