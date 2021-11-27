Kırşehir belediye spor-Ankara demirspor maçı canlı izle! 2.lig maçları

Büyük maçın ne zaman olacağı maç tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Taraftarların merakla beklediği büyük maça sayılı saatler kaldı peki maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak hangi takım en iyi oynayacak?

Maç ne zaman?

27.11.2021 cumartesi

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