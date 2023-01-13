Kırklarelispor - Kocaelispor , maçı ne zaman, saat kaçta?
TFF 2’inci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor 2.devrede kendini Play-OFF potasına atmak isteyen Kırklarelispor’a konuk oluyor.
WanHaber - Mehmet Salih Giyci
TFF 2’inci Lig Kırmızı Grupta yer alan Kocaelispor şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. 19 maçta 12 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kocaelispor devre arasına 41 puanla 2.sırada girdi. Son maçında evinde Ankara Demir’e 4-2 yenilen Kocaelispor, bu mağlubiyetinden sonra puan kaybına tahammüllü kalmadı.
Kırklarelispor ilk devre de sergilediği performansı ile taraftarını bir türlü memnun edemedi. Son 5 maçın da 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kırklarelispor 26 puanla 10.sırada yer alıyor. İki takım arasında ilk devre de oynanan maçı Kocaelispor 2-1 kazanmıştı. 2 takım tarihinde 2.kez karşılaşacak.
STAT: Kırklareli Atatürk Stadyumu
TARİH: 15.01.2023, 14:00
Kırklarelispor Muhtemel 11’i
Mehmet Cinpir, Canberk Özdemir, Sinan Akgöl, Burak Albayrak, Mert Çölgeçen, Eray Karataş, Furkan Güneş, Serhat Mermer, Enes Karakuş, Enes İlkin, Emre Yeşilyurt
Kocaelispor Muhtemel 11’i
Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, Diego Özçakmak, Atila Turan, Cihat Çelik, Tayfun Aydoğan, Kubilay Yavuz, Cem Ekinci, Okan Eken, Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya
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