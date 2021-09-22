Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta başlıyor? Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA maçları, süper LİG’ler ve eleme maçlarının başlaması ile birlikte futbol maç heyecanı giderek artmaya başladı. Futbol severleri ekrana kitlemeye devam ediyor. Futbol severlerin en merak ettiği ve kaçırmak istemediği futbol maçlarının yayınlandığı saatleri ve kanalları her gün sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Stadyumları eve taşıyanlar için bu haberimiz tam size göre.22 eylül çarşamba bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta başlıyor? Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA maçları, süper LİG’ler ve eleme maçlarının başlaması ile birlikte futbol maç heyecanı giderek artmaya başladı. Futbol severleri ekrana kitlemeye devam ediyor. Futbol severlerin en merak ettiği ve kaçırmak istemediği futbol maçlarının yayınlandığı saatleri ve kanalları her gün sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Stadyumları eve taşıyanlar için bu haberimiz tam size göre.22 eylül çarşamba bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var?
Kayserispor - Galatasaray bu akşam süper Lig maçı ile tüm heyecanı ile futbol severlerle buluşacak. futbol heyecanlarının ikiye katlandığı süper lig, uefa ve eleme maçlarının başlaması ile nefesler tutuluyor. Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta başlıyor? Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?
01:00
Avai - Goias
Brezilya Serie B
01:00
Brasil de Pelotas - CRB
Brezilya Serie B
01:00
Sampaio Correa - Brusque
Brezilya Serie B
02:00
Real Potosi - Santa Cruz
Bolivya Premier Ligi
03:30
Palmeiras - Atletico Mineiro
Copa Libertadores Yarı Final
S Sport Plus, S Sport
03:30
Nautico - Londrina
Brezilya Serie B
Futbol
03:30
Vila Nova - Confianca
Brezilya Serie B
08:00
Jeju United - Daegu
Güney Kore K-League
10:30
Suwon City - Seongnam
Güney Kore K-League
13:00
Busan - Seoul E Land
Güney Kore 2.Ligi
13:00
FC Seoul - Incheon
Güney Kore K-League
13:00
Hiroshima - Cerezo Osaka
Japonya J.League
13:00
Kashima Antlers - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
13:00
Tokyo - Nagoya
Japonya J.League
17:00
Gaziantep FK - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
18:00
Nasaf Qarshi - ATK Mohun Bagan
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD
18:30
Haka - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
18:30
HJK Helsinki - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
18:30
Honka - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
18:30
Ilves - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
18:30
Inter Turku - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
18:30
KTP - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
19:00
Ruzomberok - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
Flora Tallin - Narva
Estonya Premium Liga
19:00
Ternana - Parma
İtalya Serie B
19:00
Sport Boys - Cusco
Peru Primera-Apertura
19:30
Salernitana - Verona
İtalya Serie A
S Sport Plus
19:30
Spezia - Juventus
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
19:45
Hollanda Eredivisie
S Sport Plus
19:45
NEC Nijmegen - Utrecht
Hollanda Eredivisie
20:00
Lille - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3
20:00
Monaco - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4
20:00
Montpellier - Bordeaux
Fransa Ligue 1
20:00
Nantes - Brest
Fransa Ligue 1
20:00
Rennes - Clermont
Fransa Ligue 1
20:00
Kayserispor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Göztepe - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Djurgarden - Degerfors
İsveç Allsvenskan
20:00
Elfsborg - Malmö
İsveç Allsvenskan
20:00
Örebro - Östersunds
İsveç Allsvenskan
20:00
Sirius - Norrköping
İsveç Allsvenskan
20:30
Espanyol - Alaves
İspanya La Liga
Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:30
Sevilla - Valencia
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD
21:00
Groningen - Vitesse
Hollanda Eredivisie
21:00
Rio Ave - Santa Clara
Portekiz Lig Kupası
21:15
Alianze Lima - Melgar
Peru Primera-Apertura
21:30
Cremonese - Perugia
İtalya Serie B
21:45
Milan - Venezia
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Cagliari - Empoli
İtalya Serie A
S Sport Plus
21:45
Glasgow Rangers - Livingston
İskoçya Lig Kupası
S Sport Plus
21:45
Manchester Utd - West Ham
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports Max 1
21:45
Chelsea - Aston Villa
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports Max 2
21:45
Wolverhampton - Tottenham
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports beIN Connect
21:45
Antwerp - Genk
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2
21:45
Dundee FC - St.Johnstone
İskoçya Lig Kupası
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Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta?
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Altay
|6
|12
|4. Karagümrük
|6
|11
|5. Konyaspor
|5
|11
|6. Hatayspor
|5
|10
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Sivasspor
|6
|6
|12. Adana Demirspor
|6
|6
|13. Malatyaspor
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Gaziantep FK
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0