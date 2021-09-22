UEFA maçları, süper LİG’ler ve eleme maçlarının başlaması ile birlikte futbol maç heyecanı giderek artmaya başladı. Futbol severleri ekrana kitlemeye devam ediyor. Futbol severlerin en merak ettiği ve kaçırmak istemediği futbol maçlarının yayınlandığı saatleri ve kanalları her gün sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Stadyumları eve taşıyanlar için bu haberimiz tam size göre.22 eylül çarşamba bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var?

Kayserispor - Galatasaray bu akşam süper Lig maçı ile tüm heyecanı ile futbol severlerle buluşacak. futbol heyecanlarının ikiye katlandığı süper lig, uefa ve eleme maçlarının başlaması ile nefesler tutuluyor. Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta başlıyor? Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

01:00

Avai - Goias

Brezilya Serie B

01:00

Brasil de Pelotas - CRB

Brezilya Serie B

01:00

Sampaio Correa - Brusque

Brezilya Serie B

02:00

Real Potosi - Santa Cruz

Bolivya Premier Ligi

03:30

Palmeiras - Atletico Mineiro

Copa Libertadores Yarı Final

S Sport Plus, S Sport

03:30

Nautico - Londrina

Brezilya Serie B

Futbol

03:30

Vila Nova - Confianca

Brezilya Serie B

08:00

Jeju United - Daegu

Güney Kore K-League

10:30

Suwon City - Seongnam

Güney Kore K-League

13:00

Busan - Seoul E Land

Güney Kore 2.Ligi

13:00

FC Seoul - Incheon

Güney Kore K-League

13:00

Hiroshima - Cerezo Osaka

Japonya J.League

13:00

Kashima Antlers - Kawasaki Frontale

Japonya J.League

13:00

Tokyo - Nagoya

Japonya J.League

17:00

Gaziantep FK - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

18:00

Nasaf Qarshi - ATK Mohun Bagan

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD

18:30

Haka - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

18:30

HJK Helsinki - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

18:30

Honka - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

18:30

Ilves - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

18:30

Inter Turku - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

18:30

KTP - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

19:00

Ruzomberok - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

19:00

Flora Tallin - Narva

Estonya Premium Liga

19:00

Ternana - Parma

İtalya Serie B

19:00

Sport Boys - Cusco

Peru Primera-Apertura

19:30

Salernitana - Verona

İtalya Serie A

S Sport Plus

19:30

Spezia - Juventus

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

19:45

G.A. Eagles - PSV

Hollanda Eredivisie

S Sport Plus

19:45

NEC Nijmegen - Utrecht

Hollanda Eredivisie

20:00

Lille - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

20:00

Monaco - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4

20:00

Montpellier - Bordeaux

Fransa Ligue 1

20:00

Nantes - Brest

Fransa Ligue 1

20:00

Rennes - Clermont

Fransa Ligue 1

20:00

Kayserispor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Göztepe - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Djurgarden - Degerfors

İsveç Allsvenskan

20:00

Elfsborg - Malmö

İsveç Allsvenskan

20:00

Örebro - Östersunds

İsveç Allsvenskan

20:00

Sirius - Norrköping

İsveç Allsvenskan

20:30

Espanyol - Alaves

İspanya La Liga

Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:30

Sevilla - Valencia

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD

21:00

Groningen - Vitesse

Hollanda Eredivisie

21:00

Rio Ave - Santa Clara

Portekiz Lig Kupası

21:15

Alianze Lima - Melgar

Peru Primera-Apertura

21:30

Cremonese - Perugia

İtalya Serie B

21:45

Milan - Venezia

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Cagliari - Empoli

İtalya Serie A

S Sport Plus

21:45

Glasgow Rangers - Livingston

İskoçya Lig Kupası

S Sport Plus

21:45

Manchester Utd - West Ham

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports Max 1

21:45

Chelsea - Aston Villa

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports Max 2

21:45

Wolverhampton - Tottenham

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports beIN Connect

21:45

Antwerp - Genk

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2

21:45

Dundee FC - St.Johnstone

İskoçya Lig Kupası