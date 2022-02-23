Taraftarlarının heyecanla beklediği maçın ayrıntıları da merak ediliyor. Peki büyük maç saat kaçta, ne zaman?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Süper lig maçları

28 Şubat Pazartesi

Saat

20:00