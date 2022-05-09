Kars’lı atletler Van’da madalyaları topladı
Karslı atletler Van’da düzenlenen atletizm yarışlarında madalyaları topladı.
07-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında Van’da yapılan “Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yarışmaları”nda bayanlarda ferdi olarak 80 metre ve 80 metre engellide Zeynep Sude Yıldım 3’üncü olurken, 800 metre de Rojin Taşcı 1’inciliği aldı.
Uzun Atlamada Medine Kaya 3’üncü, 5 çarpı 80 metre Bayrak takımı 3’üncü, bin 500 metre de Elanur Aras 4’üncü oldu.
Kars bayan takımı 3’üncü ve erkeklerde ferdi olarak yarışmalara katılan Semih Öztürk ise 2 bin metrede 1’inci olarak Kars’a madalya ile döndüler.
Karslı atletlerin Van’dan dereceyle dönmeleri ise kentte sevinçle karşılandı.
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