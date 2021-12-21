Karatekin: Kazandığımız için mutluyuz

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor'da, son maçta alınan galibiyetin sevinci yaşanırken, konuyla ilgili açıklama yapan Teknik Direktör Turgay Karatekin, İnegölspor'u yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

SPOR 21.12.2021, 08:50
Karatekin: Kazandığımız için mutluyuz

İngölspor'un, özellikle deplasman maçlarında ortaya koyduğu performansla, birçok takıma ciddi sıkıntılar yaşattığını belirten Vanspor Teknik Direktörü Turgay Karatekin, analizleri iyi yaparak, taktik anlayışlarını da rakibine göre uyguladıklarını ifade etti. Karatekin, "Maç analizimizi iyi yaparak, bu maça güzel bir şekilde hazırlandık. Daha önce Bayburt ve Çorum FK'yı yenmesini bilen bir takımla karşı karşıya geldik. İyi kontraya çıkan, yüksek geçişler yaparak üzerimize geleceklerini biliyorduk. Hafta başından beri, hem analizlerimizi iyi yaparak, hem de taktik anlayışımızı ona göre uyguladık" dedi.

"İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADIK"

Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Karatekin, "Çift kale maçlarımızda, diğer takımımızı İnegölspor gibi oynattık. Dolayısıyla iyi hazırlandık ve maça da genel anlamda iyi başladık. Ön tarafta pres yaparak, baskılı bir denemeye çalıştık. Rakibimizin o alanda bize top atmasını engellemek ve oralarda yakaladığımız toplarla da hücuma çıkmak istedik. Dolayısıyla ilk yarıda bulduğumuz pozisyonları, rüzgarın da etkisi ile değerlendiremedik. İkinci yarıya iyi başladık. Daha çok golü isteyen, daha çok golü arayan taraf bizdik. Hamza'nın attığı gollerle daha rahatladık. Fakat 2-0 öne geçtikten sonra, yine savunma hatasından dolayı kalemizde gol gördük. Sonrasında Furkan'ın atmış olduğu güzel bir golle maçı 3-1 kazandık. Maç daha farklı da olabilirdi. Birkaç tane önemli pozisyon verdik" diye konuştu.

"TAKIMIN ÜZERİNDE BASKI VARDI"

6 haftadır kazanamadıkları için takımın üzerinde baskı olduğunu anlatan Karatekin, "Dolayısıyla yedinci haftamızda kazandık. Çocukların üzerinde de, bizim üzerimizde de büyük bir baskı vardı. Ama yaşanan olaylardan sonra, bence bu krizden iyi çıktık. Takımımız birlik oldu. Bir aile havası içerisinde şuanda bu galibiyetle beraber daha da güçleneceğiz.

Daha da birlik olacağız. İlk devrede son bir maçımız kaldı. Niğde Anadolu FK karşısında da inşallah en iyi şekilde değerlendirip, devreyi gireceğiz. İlk devreyi galibiyetlerle kapatmak istiyoruz. Elimizde belli oyuncu kadromuz var. Gidecek veya kalacak oyuncularımızın durum belli değil. Performansını yükseltecek veya katkı sunacak oyuncuları da tekrar kazanabiliriz ve bunların sayısını çoğalta biliriz. Eksik olan bölgelerimize gerekli transferler yapılacak. Fakat devre arası transferi, çok zor bir transfer dönemidir.

Dolayısıyla sorunlu sporcular, alacaklarını alamayan yada 1, 1,5 aydır müsabaka oynamamış oyuncuları da getirip, 14 günlük bir ara çalışma döneminde hazırlamak çok zor olur. Şansımızı oynayan oyunculardan yana kullanacağız. Tabii ki bundan sonraki süreçte Vanspor'a katkı sunacak futbolcuların transferleri olacaktır. İnşallah eksik olan bölgelerimize, scout ekibimizin çıplak gözle izlediği ve karar verdiğimiz oyuncuları getirmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu anlamda da başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

"FURKAN, BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Basın toplantısında yer alan Vanspor'un başarılı futbolcusu Furkan Polat'a da övgüler dizen Karatekin, "Özellikle taraftar gruplarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten maç başından sonuna kadar bize ciddi destek oldular. Bu desteği arkasında gören sporcularımız, sahada ciddi bir mücadele verdiler. Hem onlara hem de sahada bizi iyi şekilde temsil eden sporcularımıza teşekkür ediyorum. Ben gelmeden önce Furkan Polat, genelde son dakikalarda oyuna alınmıştı. Furkan bizim için çok önemli ve değerli bir oyuncudur.

Geldikten sonra kendisine forma şansı verdim. Furkan güçlü olduğu zaman, diri olduğu zaman gerçekten yeteneğini daha iyi sergileyebilecek bir yapıya sahip. Benim bir prensibim vardır. Ben oyuncumu güçsüz bir şekilde sahaya atmam ve güçsüz sahada bırakmam. Çünkü hem oyuncumu kaybederim hem de takıma zarar veririm. Furkan önemli meziyetlere sahip, oda aslan gibi çıkıp golünü attık. Oyuncularımızın hepsini tebrik ediyorum. Geldiğim dönemde takım gerçekten demoralize olmuştu. Takım bir kaosun içerisindeydi. Hem yönetimimiz, hem sportif direktörümüz, hem biz birlikte istişareler ederek, sporculara yaklaşımımız, onların sorunlarını çözmemiz sahaya da yansıyor. Bundan sonraki süreçte de Vanspor'u en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

bölgegazetesi

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