KaraKobralar Başkanı Ercan Dülger, dünya evine girdi.

Yaklaşık 18 yıldır kurduğu Grup Kara Kobralar ile Vanspor'u destekleyen ve adı hep Vanspor ile anılan Ercan Dülger, evliliğe ilk adımını attı.

Sıhke Caddesi üzerinde bulunan Grande Deluxe Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğün merasimi renkli görüntülere sahne oldu.

Salona Ümit Demir'in seslendirdiği Vanspor marşı eşliğinde ve ellerinde Vanspor bayrağı ile giren gelinle damat, taraftarların sloganları ve alkışlarla karşılandı.

Çiftin nikâhında, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Kerem Baynal, Çetin Karaduman ve Sami Karakelle şahitlik yaptı.

Nikah masasında gelin ve damadın kendilerini tanıtmasının ardından önce geline kendi rızası olup olmadığı soruldu. 'Evet' yanıtının ardından bu kez damat Ercan Dülger'e söz konusu evlilikte rızası olup olmadığı soruldu. Dülger'in yanıtı öncesi salonda Müslüm Gürses'in 'Son Pişmanlık Neye Yarar' eseri çalındı. Dülger'in arkadaşları (Vanspor'un fanatik taraftarları) bu esere eşlik edip, 'Bu alemde kral, Ercan Dülger' sloganları attı.

Dülger'in 'Evet' yanıtının ardından, şahitler imza attı ve nikah kıyıldı.

Düğüne; TFF Bölge Müdürü Cengiz Polater, ASKF Van Temsilcisi Ramazan Kıvanç, Eski Vanspor Teknik Direktörü Turgay Karatekin ile kentteki sanat, spor, iş, siyaset ve medya alanından da çok kişi katıldı.

Düğüne katılanlar canlı müzik eşliğinde halaylar çekerek oyunlar oynadı ve gelinle damadın mutluluğuna ortak oldu.

Damadın ağabeyi Fatih Dülger ise yaptığı açıklamada, kardeşinin evlenmesinin mutluluk verici olduğunu söyleyerek, kendilerini bu güzel günde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Düğün, çiftle çekilen fotoğraflar ve takı töreninin ardından son buldu.

kaynak:bölgegazetesi