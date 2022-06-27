Kadın futbolcular adından söz ettiriyor! Büyükşehir kadın futbolunun tek adresi oldu

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün kadın futbol takımları bölge kadın futbolunda adından söz ettiriyor.Bünyesinde barındırdığı farklı spor dalıyla birçok başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, kadın futbolunda da önemli başarılara imza attı.

SPOR 27.06.2022, 14:22
Kadın futbolcular adından söz ettiriyor! Büyükşehir kadın futbolunun tek adresi oldu

Kentte spora ilgi duyan gençlere kapılarını açan Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, bünyesinde futbol, basketbol, voleybol, dağcılık, atletizm ve su topu başta olmak üzere birçok farklı spor dalını barındırıyor. Geçtiğimiz sezon kadın futbolunda da önemli başarılara imza atan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, kadın futbolunda oluşturduğu altyapısıyla da geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun 2021-2022 Kadınlar 3. Ligi O Grubunu namağlup şampiyon olarak tamamlayan ve play-off müsabakaları final maçında üst ligi kaçıran kadın futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ayhan Öztürkçü sorumluluğunda hazırlıklarına A takımın yanı sıra U-17 ve U-15 klasmanları da yer alıyor.

“Kulübümüze sürekli bir katılım talebi var”
Kurulduğu ilk sene gösterdiği hızlı yükselişle takımda iyi bir sinerjinin olduğunu anlatan Teknik Direktör Ayhan Öztürkçü, takımın geçen seneden daha güçlü bir şekilde yeni sezona hazırlandığını belirtti.

Öztürkçü, “Yeni sezon hazırlıklarına alt yapımızla birlikte başladık. Kulübümüz bünyesinde yaklaşık 85 kadın futbolcumuz var. Haftanın 4 günü antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kız sporcuları sahalara getirmek kolay değildi. Bunu Van Büyükşehir Belediyesi başardı. Türkiye’de birçok kadın takımı var. Süper lig olsun, 2. Lig olsun, bizde olan alt yapı birçoğunda yok.

15 yaş grubumuzda iki futbolcumuz milli takıma seçilme başarısı gösterdi. Daha önce biz sporcu bulamazken şu an veliler sporcularını getirip kulübümüze kayıt yaptırmak istiyor. Telefonlarımız hiç susmuyor. Sürekli bir katılım talebi var. Büyükşehir belediyesi olarak tüm sporcularımıza kapımız açıktır. Takımımıza bu imkânı veren başta Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Dr. Ozan Balcı olmak üzere Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel’e ve tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz’’ dedi.

U-15 kategorisinde milli takıma çağrılan Fatma Durak da, her daim hayallerinin peşinden koştuğunu ve bu yolda desteklerini esirgemeyen hocalarına teşekkür ederek, ‘‘9 yaşında futbola ilgim başladı. İlk başta ‘erkek oyunudur’ diyorlardı. Ailemde sıcak bakmıyordu. Hocalarım ailemle konuşarak ikna ettiler. Artık ailemde destek veriyor. Çalışmalarıma azimle devam edeceğim’’ şeklinde konuştu.

“Takım olarak ‘kızlar futbol oynayamaz’ algısını değiştirdik”
Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Helin Duran ise futbol oynamasının çevresi tarafından ön yargıyla karşılandığını söyleyerek başarılı işlerin ardından özgüvenlerinin yerine geldiğini ve algıyı yıktıklarını vurguladı. Duran, ‘‘İlk senemizde Van’da şampiyon olmak takım olarak, yönetimimiz olarak gurur vericiydi.

Adımızı duyurmak bizim için çok büyük bir mutluluktu. Daha iyi yerlere geleceğimize inancımız tam. Valimize, hocalarımıza yöneticilerimize desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün bu sezon kadrosuna kattığı 2 yeni transferden Zilan Turgut da, kırmızı-siyahlı formayla ilk antrenmanına çıktı. Takımda olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Turgut, takımda heyecan ve isteğin çok olduğunu kaydetti.
Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kadın liglerinin yeni sezon takvimi henüz yayınlanmazken, U-17 ve U-15 maçlarının temmuz ayında, 2022-2023 sezonu A takım maçlarının ise eylül ayında başlaması ön görülüyor.İHA

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