Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalar sonrasında Milli futbolcu Kaan Ayhan hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Çebi, "Kaan Ayhan'ın kapısını bıkmadan, usanmadan çalışacağız." dedi. Peki, Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Ayhan Hangi takımda oynuyor?

TRT Spor'a konuk Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, A Milli Takımda görev alan başarılı oyuncu Kaan Ayhan'ı transfer etmek istediklerini söyledi. Bu açıklamalardan sorna 'Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Ayhan Hangi takımda oynuyor?' gibi sorulara cevap aranıyor.

Canlı yayında soruları yanıtlayamAhmet Nur Çebi, “Ocak ayında Cenk Tosun ve Kaan Ayhan dışında bir transfer düşünmüyorum. Kaan Ayhan'ın kapısını bıkmadan, usanmadan çalışacağız. Oyuncu istiyor, biz oyuncuyu istiyoruz. İnşallah gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ımızın yıldızı Kaan Ayhan'ın kariyerinde Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo gibi kulüplerde top koşturdu.

KAAN AYHAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 yılında Gelsenkirchen, Almanya'da doğan ve yetişmiş Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır. Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 gibi ekiplerde forma giymiştir. Bu sezon Sassuolo formasıyla 20 maça çıkmıştır

kaynak:türkgün