İstanbulspor-Denizlispor maçı canlı izle! 1. lig maçları
Taraftarların merakla beklediği maç ne zaman hangi kanalda saat kaçta başlayacak? Maç şifresiz mi yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Taraftarların merakla beklediği maç ne zaman hangi kanalda saat kaçta başlayacak? Maç şifresiz mi yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Maç ne zaman?
27.11.2021 cumartesi 13:30
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|14
|32
|2. Hekimoğlu Trabzon
|14
|32
|3. Sivas Belediyespor
|14
|30
|4. Çorum FK
|14
|27
|5. Bodrumspor
|14
|26
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|14
|25
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|14
|24
|8. Ankaraspor
|14
|22
|9. Afjet Afyonspor
|14
|22
|10. Somaspor
|14
|22
|11. Serik Belediyespor
|15
|20
|12. Etimesgut Belediyespor
|14
|19
|13. Diyarbekirspor
|15
|18
|14. İnegölspor
|14
|18
|15. Turgutluspor
|14
|14
|16. Sarıyer
|14
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|14
|11
|18. Adıyaman FK
|14
|7
|19. Niğde Anadolu FK
|14
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|14
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|14
|20
|11. Altay
|14
|17
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Gençlerbirliği
|13
|17
|11. Samsunspor
|12
|16
|12. Bursaspor
|13
|14
|13. Denizlispor
|12
|14
|14. Menemenspor
|12
|14
|15. Manisa FK
|14
|14
|16. Boluspor
|12
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6