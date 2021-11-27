İstanbulspor-Denizlispor maçı canlı izle! 1. lig maçları

Taraftarların merakla beklediği maç ne zaman hangi kanalda saat kaçta başlayacak? Maç şifresiz mi yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maç ne zaman?

27.11.2021 cumartesi 13:30

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