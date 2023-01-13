İskenderun AŞ - Balıkesirspor , maçı ne zaman, saat kaçta?

WanHaber - Mehmet Salih Giyci

TFF 2’inci Lig Kırmızı Grupta yer alan İskenderun AŞ, son maçta Utaş Uşakspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk yolunda bende varım dedi.

19 haftada aldığı 11 galibiyet 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 37 puanla 3.sırada yer alıyor. İlk devre de Hatay da oynanan maçı İskenderun AŞ Balıkesirspor’u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

2 takım tarihinde 2.kez karşılaşacak.

Balıkesirspor cephesinde alınan kötü sonuçlar sebebi ile hem taraftarı hem de yönetimi oldukça rahatsız ediyor.

Son 5 maçında 1 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Balıkesirspor 16 puanla 17.sırada düşme hattında yer alıyor.

STAT: Balıkesir Atatürk Stadyumu

TARİH: 15.01.2023, 14:00

Balıkesirspor Muhtemel 11’i

Yiğithan Kır, Birol Parlak, Sedat Dursun, Kağan Kayalı, Ayberk Kaygısız, Görkem Altun, Doğa İşeri Berk Tosun, Sedat Kurnaz, Hüseyin Karabey, Oğuzhan Aynaoğlu

İskenderun AŞ Muhtemel 11’i

Muhammet Tuncer, Kaan Yüksel, Süheyl Çetin, Ali Keten, Onur Ural, Okan Dernek, Muhammed Durmuş, Ahmet Devret, Enes Soy, Kadir Ari, Yasin Abdioğlu