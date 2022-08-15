İpekyolu’nda yaz spor kursları devam ediyor

Zaferler Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bostaniçi Toplum Merkezi, Karşıyaka Spor Kompleksi, Bahçıvan Kadın Spor Merkezi, Alipaşa Kadın Spor Merkezi, Cevdet Paşa Kadın Spor Merkezi ve Van Şehir Stadyumunda toplamda 17 branşta verilen kurslar yoğun ilgiyle devam ediyor.

Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Merkezi tarafından verilen kurslarda futbol, basketbol, voleybol, hentbol, boks, kickboks, atletizm, running, reformer, trambolin, zumba, pilates, kardiyo, step- aerobik, futsal ve çim hokeyi gibi iddialı branşlar yer alıyor.

Ayrıca pilot okul olarak seçilen Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde verilen çim hokeyi kursu ise Doğu Anadolu Bölgesinde sadece İpekyolu Belediyesi tarafından veriliyor.

Kurslara katılan kursiyerler ise İpekyolu Belediyesi bünyesinde yaz tatillerini verimli ve sağlıklı bir şekilde geçirdikleri için mutlu olduklarını, desteklerinden dolayı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkür ederek kursların devam etmesini talep ettiler.