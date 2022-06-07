İpekyolu Satranç Sporcusu Tımushev, başarı üstüne başarı ekliyor
Van’ın İpekyolu Belediye Spor Kulübü sporcularından 9 yaşındaki İlias Timushev, Bismil’de düzenlenen satranç turnuvasında bölge ikincisi olarak Büyük başarıya imza attı.
Bismil’de düzenlenen satranç turnuvasında büyük başarı elde eden yarışmacı Timushev, 22-26 Haziran tarihlerinde Çeşme’de düzenlenecek olan Uluslararası Turnuvada Van'ı temsil edecek.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın her zaman sporu ve sporcuyu desteklediğini belirterek, satranç şampiyonu Timushev’e başarılarının devamını diledi.
İpekyolu Belediye Spor Kulübü sporcusu İlias Timushev de şampiyonluğu hedeflediğini ve bu yolda en büyük destekçisi olan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkürlerini bildirdi.iha
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