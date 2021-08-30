İpekyolu Belediyesinden kırsal mahallere spor tesisi

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından Karagündüz Mahallesi’nde yapımı tamamlanan spor tesisi halaylar eşliğinde açıldı.

SPOR 30.08.2021, 09:22 30.08.2021, 09:44
İpekyolu Belediyesinden kırsal mahallere spor tesisi

İpekyolu Belediyesi tarafından tüm kırsal mahallelerde yapımına başlanan spor tesislerinin ilki olan Karagündüz Mahallesi Spor Tesisi, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Kaymakam Aslan, gençler için spor tesislerinin önemine değinerek, “Göreve başladığım günden bugüne kadar, tüm köylerimizde ve merkez mahallelerimizde vatandaşlarımıza spor merkezleri açmak için çaba sarf edip projeler yaptık. Şimdi meyvesini alıyoruz.

Bundan son derece mutluyuz. Karagündüz Mahallemizde açacağımız bu spor tesisi gibi 21 kırsal mahallede de spor tesislerimiz yavaş yavaş sonuca ulaşmak üzere. Ayrıca futbol ve basketbol sahaları yapılıyor. Bu tesisleri yaparken orada yaşayan gençlerimiz ve vatandaşlarımız, spor yapabilecekleri alanlara kavuşsun istedik. Sadece erkekler değil, kızlarımızın da voleybol, basketbol oynayabilecekleri mekanlar tasarlayıp onların hizmetine sunabilmeye niyet ettik. Bunların yanı sıra Karşıyaka Mahallemizde de bir tane spor kompleksimiz ve bundan ayrı kadınlarımız için iki ayrı spor salonumuz var. Oralarda da jimnastik, dans, boks ve akla gelebilecek birçok alanda hizmet veriliyor” dedi.

“Amacımız gösteriş yapmak değil”
Gençlere yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade eden Aslan, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda 2 bin kişi kapasiteli spor salonunu İpekyolu ilçemize kazandırdık. Yakın bir süreçte onun ihalesi de yapılacak. Semt sahamız ise şehir merkezinde yapılacak.

Bunlar bizim sadece projelendirip kentimize ve ilçemize katmayı planladığımız projeler. Amacımız birkaç noktaya futbol sahası ve basketbol potaları koymaktır. Amacımız gösteriş yapmak değildi, bizim amacımız 350 bin nüfusa sahip bir ilçede yaşayan bütün vatandaşlarımıza yararlanabilecekleri alanlar tasarlamaktır” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından spor tesisinin açılışı yapılarak halay çekildi.

Kaynak: İHA

Yorumlar (9)
Çift maaş 1 gün önce
Sanki fabrika açmış ben acım aç karınla ne parka gidilir ne top oynanır önce iş sonra keyif bunuda hizmet biliyorlar fabrika acın iş imkanı sağlayın begim
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dertli 1 gün önce
Merkez Eminpaşa Mahallesi içler acısı.Gençler ve çocuklar yol üzerinde top oynuyorlar.15 yıldır bir parkın açılışı yapılacak hala açılıyor.bunların kafasında sadece alaköy ve karagündüz var.ayrımcılığınız batsın Allah kabul etmesin bol maaşlı sözde idareciler.
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Yönetici vasıfları 22 saat önce
Mahalle yolları bozuksa, kanal ve dereler kirliyse, eski parklara yeterince bakılmazsa, yeni parklar yapılmazsa, yollar asfaltlanmazsa, mahalleler temizlenmezse, çevre yeşillendirilmezse, yeni yollar açılmazsa, altyapı hizmetleri verilmezse,, yerleşim yerlerine yeni proje ve yatırımlar yapılmazsa, her semtte ve her mahallede her yıl yeni hizmetler gitmezse, bütün birimler sahada olmazsa o halde takım tutar gibi parti tutmak, seçimlerde heyecandan yerinde duramamak hiç mantıklı gelmiyor. En iyi yönetici bu hizmetleri hatta fazlasını yapan yöneticidir. Makamında oturan değil halkın arasında olan, yerleşim yerinin her sorununu bilen, takip eden ve çözen yönetici gerçek yöneticidir. 50 hizmet ortaya koyması gerekirken 5 hizmet yapan yönetici yönettiği yeri geliştirmez. 50 hizmet yapması gerekirken 60 hizmet yapan yönetici işini hakıyla ve aşkla yapıyor demektir. Kim olduğu, fikrinin ne olduğu hiç önemli değil. 365 gün hizmet eden, proje üreten, çalışan, koşuşturan, dürüst ve hakkaniyetli yöneticiler bir memleket için şanstır. Aksi ise bir memleketin kıyametidir. Sinan Bey çaba gösteren biriydi.
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İlgi 1 gün önce
Edremit, Tuşba ve İpekyolu'nun her mahallesine parklar ve spor sahaları yapılmalı. Çocuk ve genç nüfus çok. Ne yapsın bu çocuklar, bu gençler, bu aileler?
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Yemyeşil bir Van 22 saat önce
EDREMİT-KAMPÜS ARASI SAHİL ŞERİDİ, MİLLET BAHÇELERİ, FİDANLIK PARKI, MAHALLE PARKLARI, MESİRE VE PİKNİK ALANLARI, HATIRA ORMANLARI, YAMAÇ AĞAÇLANDIRMALARI... VAN'DAKİ BÜTÜN BELEDİYELER BU ÇALIŞMALARI YAPMALI
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VANLI 11 saat önce
karşıyaka mahallesinde bulunan arsalardaki parklar hepsi vatandaş tarafından ev yapılmış. yeşil alalnlar binalarla doldurulmuş. belediye nerede
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burakvan 1 gün önce
çifte maaş kaymakam fabrika yapar öylemi yahu sendeki beyine hayran kaldım masAllahin var
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vanlı 11 saat önce
van karşıyaka mahallesinde 1 tane bile park yok maalesef.
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Zeydan 5 saat önce
Bostaniçi karşıyaka da belediye park yaptida ne oldu yakıp yıktıniz zarar verdiniz.niye yapılsın ki
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