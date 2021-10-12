İngiltere-Macaristan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanallarda yayınlanacak? Merak edilen tüm sorulara haberimizde ayrıntılı yer verdik.

İngiltere-Macaristan Maçı Ne Zaman?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere ile Macaristan I Grubu'nda kritik bir maça çıkacaklar. Zorlu karşılaşmadan önce İngiltere 19 puan ile ilk sırada bulunuyor. Rakibi Macaristan ise 10 puan ile 4. sırada bulunuyor. Zorlu karşılaşmadan önce İngiltere kesinlikle puan kaybı yaşamak istemiyor. I Grubu'nda lider bulunan takım, Macaristan'ı yenerek Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük avantaj sağlamak istiyor. Rakip takım Macaristan ise zorlu İngiltere deplasmanında puan veya puanlar bularak Dünya Kupası'na katılma yolunda umutlarını kaybetmek istemiyor. Zorlu maç ile ilgili futbolseverler de yoğun bir şekilde araştırmalar yapmaya başladılar. Özellikle Macaristan takımında Fenerbahçe'nin defans yıldızı Atilla Szalai oynuyor. Bu anlamda Fenerbahçeli taraftarlar zorlu maçta takımlarının yıldızının İngiltere karşısındaki performansını görmek istiyorlar. Bu anlamda maçtan önce gerek Fenerbahçeli taraftarlar gerek futbolseverler yoğun bir şekilde araştırmalar yapmaya başladılar. Bizler de sizler için zorlu karşılaşmadan önce önemli bilgileri derledik. Futbolseverler kritik karşılaşmayı heyecanla beklemeye koyuldular.

İNGİLTERE-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere ile Macaristan arasındaki kritik mücadele 12 Ekim Salı yani bu akşam karşılaşacaklar.

İNGİLTERE-MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere ile Macaristan arasındaki zorlu karşılaşma 21.45'te oynanacak.

İNGİLTERE-MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İngiltere ile Macaristan arasında oynanacak olan kritik maç S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE-MACARİSTAN MAÇININ HAKEMİ KİM?

İngiltere ile Macaristan arasında oynanacak olan kritik karşılaşmayı İspanyol hakem A. Hernandez yönetecek.

İNGİLTERE-MACARİSTAN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

İngiltere: S. Johnstone, J. Stones, C. Coady, K. Trippier, B. Chilwell, J. Ward, J. Lingard, P. Foden, B. Saka, J. Sancho, T. Abraham

Macaristan: P. Gulacsi, E. Botka, W. Orban, A. Szalai, A. Nagy, A. Schafer, L. Nego, Z. Nagy, R. Sallai, D. Szoboszlai, D. Salloi

İNGİLTERE-MACARİSTAN MAÇINDA İLK MAÇIN SONUCU

İngiltere ile Macaristan arasında oynanacak olan mücadeleden önce iki takım arasındaki bir önceki karşılaşma merak ediliyor. İki takım arasındaki bir önceki mücadelede, Macaristan kendi evinde İngiltere'ye 4-0 boyun eğmişti. Maçın gollerini R. Sterling, H. Kane, H. Maguire ve D. Rice attı. İngiltere yıldızlarının golleriyle zorlu deplasmandan net bir skorla ayrılmıştı.

kaynak:haber365