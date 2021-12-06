Göztepe-Gaziantep maçı canlı izle! Süper lig maçları
Bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maç yapılacak? Taraftarlarının heyecanla beklediği büyük ve zorlu maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maçlar var saat kaçta canlı yayınlar olacak maç severler maç tutkunları için derledik..
Bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maç yapılacak? Taraftarlarının heyecanla beklediği büyük ve zorlu maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maçlar var saat kaçta canlı yayınlar olacak maç severler maç tutkunları için derledik..
GÖZTEPE-GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
6 Aralık Pazartesi 20:00
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Fenerbahçe
|15
|27
|3. Konyaspor
|14
|26
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|14
|18
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|13
|28
|2. Ümraniye
|14
|27
|3. Ankaragücü
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Bursaspor
|14
|17
|14. Menemenspor
|13
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|14
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Brentford
|15
|17
|13. Crystal Palace
|15
|16
|14. Leeds United
|15
|16
|15. Southampton
|15
|16
|16. Everton
|14
|15
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10