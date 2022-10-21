Galatasaray ve Beşiktaş'ın kupada rakipleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli olurken, Galatasaray, Yeşilyurt Ofspor'la, Beşiktaş ise Serik Belediyespor'la mücadele edecek.

SPOR 21.10.2022, 13:30
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kupada rakipleri belli oldu

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım, seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

TFF Başkanı: Tüm statlar dolsun istiyorum
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Kupası olarak bu kupaya büyük değer veriyoruz. En alt ligden ve en üst ligden takımların birbiriyle mücadele etmesi durumu da büyük bir misyonu gösteriyor. ZTK en üst sonuçların alınabileceği bir turnuva, bunu da geçen turda görmüş olduk. Ziraat Türkiye Kupası'nı ülkemizin yanı sıra dünyada da izlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kura çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Futbolseverlerin tüm maçlarda tribünleri doldurmasını ve maçları izlemesini istiyorum." dedi.

İşte eşleşmeler
Kayserispor - Sivas Belediyespor

Erzurum FK - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfa

Ümraniyespor - Efeler 09 Futbol Kulübü

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare

Bandırmaspor - Karabey Belediyespor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahya

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - AMED Sportif

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Galatasaray - Ofspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Rizespor - Kırklarelispor

Manisa FK - Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehir

Antalyaspor - Pendikspor

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6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
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