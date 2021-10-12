Galatasaray Stadyumunun Yeni Sponsoru Kimdir? GS Stadyumunun Yeni Sponsoru? GS Dev Anlaşma!

Galatasaray taratarlarının merak ettiği Galatasaray stadyumunun yeni sponsuru kimdir? Sorusununcevabı haberimizde..

Galatasaray'dan dev anlaşma! Yeni sponsor belli oldu

Galatasaray, Ali Sami Yen Stadyumu'na sponsor olan firmayı açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, NEF ile anlaşmaya varırken, 10 sezon için 725 milyon TL'lik sözleşmeye imza attı.

Galatasaray, Türk Telekom ile biten stat isim sponsorluğu anlaşmasının ardından NEF ile anlaştığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar anlaşmanın detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur." ifadeleri yer aldı.

11 Yılda 14 kupa

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda geçirdiği 11 yılda, 5 şampiyonluk ve toplamda 14 kupa kazandı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda geçirdiği dönem içinde 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı. Türk Telekom Stadyumu’nda geçen 11 sezona ayrıca 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa sığdırıldı.

- Türk Telekom Stadyumu’nun unutulmazları



Türk Telekom Stadyumu, açılışının yapıldığı 2011 yılından itibaren Galatasaray ve coşkulu Galatasaray taraftarı için ilklerin ve unutulmaz anların yaşandığı bir mekân oldu. Türk Telekom Stadyumu’nun açıldığı yıl taraftarların yaptığı tezahürat, 131,76 dB ses seviyesine ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi ve bu rekor hâlâ kırılamadı.

Türkiye’de ilk kez 3 boyutlu naklen maç yayını da Türk Telekom Stadyumu’nda yapıldı. Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray’ın dünya devi futbol takımları karşısında gösterdiği başarılarla da hafızalara kazındı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Juventus, Galatasaray-Real Madrid ve Galatasaray-Manchester United karşılaşmaları unutulmaz zaferler arasında yerini aldı.