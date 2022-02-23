Taraftarlarının heyecanla beklediği maça sayılı günler kala maç detayları da merak ediliyor. Peki zorlu maç saat kaçta ne zaman?

Galatasaray-Rizespor maçı saat kaçta, ne zaman? Süper lig maçları

27 Şubat Pazar

Saat

19:00