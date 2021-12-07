Galatasaray-Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı 9 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.