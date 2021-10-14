Galatasaray taraftarlarının ve Konyaspor taraftarlarının merakla beklediği heyecanlı maç geliyor. Büyük maça sayılı günler kala heyecan dorukta zorlu geçeceği beklenen maç hangi gün saat kaçta hangi kanalda ayrıntılara haberimizde sizler için yer verdik..

Galatasaray - Konyaspor Maçı Ne Zaman?

Galatasaray yeni sezona istediği gibi başlangıç yapamadı. Sarı kırmızılılar, büyük iddialarla girdiği yeni sezonda beklentinin çok altında lige bir başlangıç yaptı. Galatasaray artık ligde istikrar yakalamak istiyor. Bu anlamda sarı kırmızılılar lige iyi bir şekilde odaklanmış durumda. Galatasaray'da, Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıkları son hız devam ediyor. Sarı kırmızılılar zorlu maçtan mutlaka üç puanla ayrılmak istiyor.

Öte taraftan Anadolu ekibi Konyaspor'da zorlu deplasmandan puan veya puanlar almak istiyor. Bu anlamda Anadolu ekibi de zorlu maça yoğun bir şekilde hazırlanıyor. İki takımında mutlaka üç puan almak istediği maç ile ilgili taraftarlar şimdiden araştırmalar yapmaya başladılar. Bizler de sizle için zorlu maç ile ilgili bilgileri derledik. Verdiğimiz bilgilerle maçtan önce maç ile ilgili akıllarında soru işaretleri bulunan taraftarları bilgilendirmek istedik.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Konyaspor, 17 Ekim Pazar günü karşılaşacaklar.

GALATASARAY-KONYASPR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Konyaspor saat 16.00'da karşılaşacaklar.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu maç beIN Sports Hd 1 kanalında yayınlanacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI'NIN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: F. Muslera, C. Luyindama, V. Nelsson, D. Yedlin, P. Van Aanholt, Berkan Kutlu, O. Morutan, A. Cicaldau, S. Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Konyaspor: I. Sehic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, N, Skubic, Guilherme, A. Hadziahmetovic, Soner Dikmen, E. Çekiçi, Serdar Gürler, Z. Bytgi, Koka

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Konyaspor'un oynadığı maçın hakemi Arda Kardeşler olarak açıklandı.

GALATASARAY İLE KONYASPOR'UN SON 10 KARŞILAŞMASI

İki takımın aralarındaki son 10 mücadelede Galatasaray 5 kez kazandı. Konyaspor ise 1 kez galip geldi. İki takım 3 kez ise berabere kaldı.

kaynak:haber365