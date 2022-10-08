Galatasaray-Kayserispor maçı saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray-Kayserispor maç hazırlıkları devam ediyor. Taraftarları büyük maçın oynanacağı günü heyecanla bekliyor. Peki Galatasaray-Kayserispor maçı saat kaçta, ne zaman?

SPOR 08.10.2022, 14:01
Galatasaray-Kayserispor maçı saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray-Kayserispor maç hazırlıkları devam ediyor. Taraftarları büyük maçın oynanacağı günü heyecanla bekliyor. Peki Galatasaray-Kayserispor maçı saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftayı bay geçecek Galatasaray, 10. haftada 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yorumlar (0)
24
açık
Namaz Vakti 08 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Başakşehir 7 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Kasımpaşa 8 12
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Bodrumspor 8 14
2. Keçiörengücü 8 14
3. Eyüpspor 7 14
4. Boluspor 7 14
5. Pendikspor 7 12
6. Sakaryaspor 8 12
7. Bandırmaspor 7 12
8. Manisa FK 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Adanaspor 8 8
13. Göztepe 7 8
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4