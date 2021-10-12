Bu akşam oynanan Galatsaray-İstanbul spor maçı taraftarlar tarafından nefesler tutularak izlendi. Galatasaray mı kazandı berabere mi kaldılar?Galatasaray maç sonucu Milli maçlar sebebiyle liglere ara verildi. Lige verilen arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray, İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı kaç kaç sona erdi?

Galatasaray-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

Milli maçlar sebebiyle liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İstanbulspor'u konuk etti. Mücadele saat 16.00'da başladı. Hazırlık maçı 3-3 son erdi.

11.dakikada konuk ekip Mertan Caner Öztürk ile öne geçti: 0-1

25.dakikada Diagne durumu 1-1'e getirdi.

40. dakikada Rroca konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi: 1-2

44'de Diagne skoru 2-2'ye getirdi.

85.dakikada Kaan Gültekin sonucu 2-3'e getirdi.

Maçır sonucunu 90. dakikada Babel ilan etti: 3-3