Galatasaray-Fenerbahçe Maçları Ne Zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman?

Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği büyük gün geliyor Peki büyük maçların olacağı tarihler neler? Hangi gün hangi saatte yapılacak hangi kanalda oynanacak?

SPOR 15.10.2021, 10:40
Galatasaray-Fenerbahçe Maçları Ne Zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman?

Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği büyük gün geliyor Peki büyük maçların olacağı tarihler neler? Hangi gün hangi saatte yapılacak hangi kanalda oynanacak?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı.
 
Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. haftada oynanacak olan maçların gün ve saatleri belli oldu. Ligin 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 23 ve 24. hafta programı şu şekilde:

23. HAFTA PROGRAMI

22 Şubat Cuma

20.30 Göztepe-Trabzonspor

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor

23 Şubat Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor

24 Şubat Pazar

13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

19.00 Galatasaray-Akhisarspor

25 Şubat Pazartesi

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

24. HAFTA PROGRAMI

1 Mart Cuma

20.30 Antalyaspor-Ankaragücü

2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

19.00 BB Erzurumspor-Galatasaray

4 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor

kaynak:türkgün

#GALATASARAY #FENERBAHÇE
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