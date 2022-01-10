Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi
Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Galatasaray'da alınan Giresunspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.
Galatasaray'da, son olarak Giresunspor karşısında alınan yenilginin ardından olağanüstü durum ilan edildi.
Sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın stadında görüşme gerçekleştirdi.
Yönetimden bazı isimlerin, Fatih Terim ile devam edilmesi halinde istifa edeceklerini Burak Elmas'a bildirmeleri, krizi daha da derinleştirdi.
YOLLAR AYRILDI
Yaklaşık 15 dakika süren toplantının ardından Fatih Terim, stattan ayrıldı. Yapılan görüşmeden ayrılık kararı çıktı.
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Fatih Terim ile ayrılık ihtimali olduğu iddialarını yalanlamıştı.
SELÇUK İNAN VE NECATİ ATEŞ DE YOLCU
Ancak bu kez karşılıklı anlaşma sonrasında yolların ayrılmasına karar verildi.
Terim'in, sarı-kırmızılı kulüpteki sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecekti.
Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Terim'in yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş'in de görevine son verilecek.
176 MAÇTA 97 GALİBİYET
Öte yandan Fatih Terim'in, Galatasaray'daki 4'üncü döneminin olduğu biliniyordu.
Kulüpte dördüncü dönemi sona eren Terim, 22 Aralık 2017'de göreve başlamıştı.
Dördüncü döneminde 176 resmi maça çıkan Terim, 97 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 yenilgi aldı.
4'ÜNCÜ DÖNEMDE 4 KUPA
Sarı-kırmızılılar, Terim'in 4'üncü dönemini dört kupayla tamamladı.
Bu başarılar sırasıyla şu şekilde;
2017/18- Süper Lig Şampiyonluğu
2018/19- Süper Lig Şampiyonluğu
2018/19- Türkiye Kupası Şampiyonluğu
2019/20- Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu
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