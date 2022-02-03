Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Maç tutkunları maç günlerini takip ediyor. Alanyaspor-Galatasaray maçının ne zaman olacağı merak ediliyor. İşte maç detayları..

NE ZAMAN OYNANACAK?

Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan kritik karşılaşma 6 Şubat Pazar günü oynanacak.

SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Alanyaspor - Galatasaray karşılaşması saat 16:00'da oynanacak.

HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan kritik mücadele Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.