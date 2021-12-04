Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Formula yarışları tüm hızıyla devam ediyor. Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix yarışı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA? Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix yarışı, Meksika'da bulunan 6.175 km kilometrelik Cidde Cadde Pisti'nde 50 tur üzerinden düzenlenecek. Yarışın antrenman turları 3 Aralık 2021 Cuma TSİ 16.30 ile 20.00 ve 4 Aralık 2021 Cumartesi 17.00'da, sıralama turu 4 Aralık 2021 Cumartesi 20.00'da yapılacak. Zorlu yarış ise 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 20.30 'da başlayacak.