Fenerbahçe-Medipol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Maç severler hangi günlerde maç olduğunu merakla takip ediyorlar. Peki Fenerbahçe-Medipol maçı ne zaman?

NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan kritik karşılaşma 5 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşması saat 19:00'da oynanacak.

HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan kritik mücadele Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir müsabakası beIN SPORTS HD1 kanalından yayınlanacak.