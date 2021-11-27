Bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maç yapılacak? Taraftarlarının heyecanla beklediği büyük ve zorlu maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maçlar var saat kaçta canlı yayınlar olacak maç severler maç tutkunları için derledik..

Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 29 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.