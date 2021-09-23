Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta?
Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var? Spor gündemini yakından takip eden spor severler için maç haberlerini her gün sizler için yayınlıyoruz. 23 eylül perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?
Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var? Spor gündemini yakından takip eden spor severler için maç haberlerini her gün sizler için yayınlıyoruz. 23 eylül perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?
SÜPER LİG VE ELEME MAÇLARI BAŞLADI MI?
Tüm dünyada yoğun bir ilgi gören futbol maçları Avrupa eleme ve süper lig maçlarına başladı. Fenerbahçe - Giresunspor maçı bu akşam büyük bir heyecanla devam ediyor. Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Giresunspor maçı saat kaçta? Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Konyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Konyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta?
Bugün yapılacak maçların sonuçları büyük bir merakla bekleniyor.
23 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
01:00
Vitoria - Coritiba
Brezilya Serie B
01:15
Bragantino - Libertad
Copa Sudamericana Yarı Final
S Sport Plus, S Sport
01:15
A. Palmaflor Vinto - The Strongest
Bolivya Premier Ligi
02:00
Charleston - New York RB 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:00
Charlotte Independence - Miami FC
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Miami FC - Nashville
MLS
02:30
Atlanta United 2 - Birmingham Legion
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Sao Paulo - America Mineiro
Brezilya Serie A
03:00
Chicago Fire - NE Revolution
MLS
03:00
NY Red Bulls - New York City
MLS
03:00
Bolivar - Aurora
Bolivya Premier Ligi
03:00
Memphis 901 - Indy Eleven
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:06
Monterrey - Toluca
Meksika Premier Ligi - Clausura
03:30
Flamengo - Barcelona SC
Copa Libertadores Yarı Final
S Sport Plus, S Sport
03:30
Operario - Ponte Preta
Brezilya Serie B
04:00
Austin Bold - El Paso Locomotive
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Oakland Roots - San Diego Loyal
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Tacoma Defiance - Sacramento Republic
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
16:00
Tabor Sezana - Mura
Slovenya 1. Ligi
17:00
Konyaspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
17:45
Al Urooba - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
17:45
Al Ittihad - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
18:00
Koper - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Municipal - Huancayo
Peru Primera-Apertura
19:30
Sampdoria - Napoli
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
19:30
Torino - Lazio
İtalya Serie A
S Sport Plus
19:45
Cambuur - Heracles
Hollanda Eredivisie
20:00
Alanyaspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Fenerbahçe - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Hammarby - Göteborg
İsveç Allsvenskan
20:00
Kalmar - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
20:00
Mjallby - Halmstads
İsveç Allsvenskan
20:00
Varbergs - Hacken
İsveç Allsvenskan
20:00
Al Wahda - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
20:30
Granada - Real Sociedad
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD
20:30
Osasuna - Real Betis
İspanya La Liga
Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:15
AD Cantolao - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:15
Maribor - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
21:45
Roma - Udinese
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Celtic - Raith
İskoçya Lig Kupası
S Sport Plus
21:45
Anderlecht - KAA Gent
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2
21:45
Dundee United - Hibernian
İskoçya Lig Kupası
22:00
Twente - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
22:00
Always Ready - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi
22:15
Paços Ferreira - Boavista
Portekiz Lig Kupası
23:00
Cadiz - Barcelona
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD
23:30
Alianza Huanuco - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Hatayspor
|6
|13
|3. Trabzonspor
|5
|13
|4. Altay
|6
|12
|5. Karagümrük
|6
|11
|6. Konyaspor
|5
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Kayserispor
|6
|10
|9. Alanyaspor
|5
|9
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Kasımpaşa
|5
|5
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0