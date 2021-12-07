Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

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FENERBAHÇE - EİNTRACHT FRANKFURT ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi maçı 9 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.