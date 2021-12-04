Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maç yapılacak? Taraftarlarının heyecanla beklediği büyük ve zorlu maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maçlar var saat kaçta canlı yayınlar olacak maç severler maç tutkunları için derledik..

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı 5 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.