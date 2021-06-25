Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Ülker Stadı'nda yapılacak kongrede başkan Ali Koç seçime tek aday olarak giriyor. Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek. Ali Koç, Ülker Stadı'ndaki bir önceki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. Fenerbahçe Kulübünde yarın yapılacak kongre öncesinde aday olacağını duyuran Eyüp Yeşilyurt, gerekli imza şartını yerine getiremediği için seçime giremeyeceğini bildirdi.

Ali Koç’un listesinde kimler var?

Ali Koç'un başkanlığa tekrar seçilmesi durumunda yönetiminde şu isimlerin yer alacağı belirtildi: Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.yeniakit