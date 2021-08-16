Fenerbahçe, Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti
26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor, ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Adana Demirspor'da Belhanda ve Balotelli'nin ilk 11'de başladığı maçta kazanan 1-0'lık sonuçla Sarı-Lacivertliler oldu. Fenerbahçe'nin golü Mesut Özil'den gelirken, yıldız oyuncu Sarı-Lacivertli forma altında ilk golünü atmış oldu. Asist İrfan Can Kahveci'den geldi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanda Mesut Özil'in golüyle mağlup etti.
Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe, yaptığı transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'a konuk oldu.
İlk yarıda iki takım da istekli oynarken, rakip kalede önemli poziyonlar gerçekleşti.
FENERBAHÇE MESUT'LA KAZANDI
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe 46. dakikada geliştirdiği atakta Mesut Özil'le 1-0 öne geçti.
Golden sonra Adana Demirspor, pozisyonlar bulsa da gole çevirmekte başarılı olamadı.
Mücadele Mesut Özil'in golüyle 1-0 sona erdi ve Fenerbahçe ligin ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.
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